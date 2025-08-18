أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم بشكل طفيف، رغم الارتفاع العالمي الملحوظ في سعر المعدن الاصفر، وذلك وسط متابعة كبيرة من جانب المواطنين، لاسيما الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المستثمرين الباحثين عن وسيلة ادخار آمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24 سجل 5183 جنيها للبيع و5160 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 4751 جنيها للبيع و4730 جنيها للشراء.

عيار 21 الأكثر تداولا حقق 4535 جنيها للبيع و4515 جنيها للشراء.

عيار 18 وصل إلى 3887 جنيها للبيع و3870 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 3023 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء.

عيار 12 بلغ 2591 جنيها للبيع و2580 جنيها للشراء.

الأونصة سجلت 161205 جنيهات للبيع و160494 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 36280 جنيها للبيع و36120 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار وصلت إلى 3336.54 دولار.

أسعار الذهب أول أمس في مصر

عيار 24: بيع 5200 جنيه – شراء 5177 جنيه

عيار 22: بيع 4767 جنيه – شراء 4746 جنيه

عيار 21: بيع 4550 جنيه – شراء 4530 جنيه

عيار 18: بيع 3900 جنيه – شراء 3883 جنيه

عيار 14: بيع 3033 جنيه – شراء 3020 جنيه

عيار 12: بيع 2600 جنيه – شراء 2589 جنيه

الأونصة: بيع 161738 جنيه – شراء 161027 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36400 جنيه – شراء 36240 جنيه

الأونصة بالدولار: 3335.83 دولار

مقارنة أسعار الذهب بالأيام الماضية

شهدت أسعار الذهب امس استقرارا نسبيا عند نفس مستويات اليوم تقريبا، حيث سجل عيار 21 نحو 4535 جنيها للبيع و4515 جنيها للشراء، بينما كانت أسعار الجمعة أعلى قليلا إذ بلغ عيار 21 نحو 4550 جنيها للبيع و4530 جنيها للشراء، وهو ما يعكس تراجعا تدريجيا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى ومن محل صاغة لآخر نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها قيمة المصنعية التي تضاف على الجرام، وهامش الربح، بجانب التكاليف التشغيلية المتباينة ومستوى الخدمة، فضلا عن العروض والخصومات التي قد يقدمها بعض التجار لجذب العملاء.

ويظل عيار 21 الأكثر إقبالا، بينما يفضل البعض عيار 18 لتصميماته العصرية وسعره الأقل، فيما يستخدم عيار 24 في صناعة السبائك.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الأونصة ليسجل نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

ويظل سوق الذهب المحلي متأثرا بشكل مباشر بتغيرات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وتكلفة المصنعية.