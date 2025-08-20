سعر الذهب اليوم 20-8-2025

أظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025، على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

ويستمر ثبات المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية بالنسبة لسعر الجرام الواحد دون تغيير.

تحركات الذهب في الصاغة

وارتفع جرام الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 10 جنيهات، ليشمل كل الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة على مستوي الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في مصر نحو 4520 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3013 جنيه للبيع و 3026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3331 دولار للبيع و 3332 دولار للشراء

سعر الذهب في المعاملات الفورية

استقرت أسعار الذهب اليوم ، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3331.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3375.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5) بالمئة إلى (37.82) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.1) بالمئة إلى (1323.76) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.9) بالمئة إلى (1112.34) دولارًا.