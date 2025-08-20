قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر جرام ذهب، استقرارا مع أول تعامل له اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025؛ داخل الصاغة المصرية.

أشهر سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا بين الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء

أسعار الذهب

استقرار الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في الصاغة اليوم

ويستمر ثبات المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية بالنسبة لسعر الجرام الواحد دون تغيير.

تحركات الذهب في الصاغة

وارتفع جرام الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 10 جنيهات، ليشمل كل الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة على مستوي الجمهورية.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في مصر نحو 4520 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3013 جنيه للبيع و 3026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3331 دولار للبيع و 3332 دولار للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب في المعاملات الفورية

استقرت أسعار الذهب اليوم ، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3331.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3375.40) دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5) بالمئة إلى (37.82) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.1) بالمئة إلى (1323.76) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.9) بالمئة إلى (1112.34) دولارًا.

سعر الفائدة العالمية

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين المتزايدة إلى دعم أسعار الذهب، فيما يُتوقع أن يقدم محضر اجتماع المجلس لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره اليوم، الأربعاء، مؤشرات إضافية حول السياسات النقدية.

سعر سبيكة الذهب

وعلى صعيد التطورات السياسية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  الاثنين الماضي، أن واشنطن ستضمن أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترامب اجتماعه مع زيلينسكي بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أنه بدأ الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأشار رودا إلى أن «أي اتفاق محتمل بين أوكرانيا وروسيا، وإن كان غير مرجح، قد يشكل مفاجأة سلبية كبيرة لأسعار الذهب».

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولاراً للأونصة.

