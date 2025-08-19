أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم "الثلاثاء".

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 65.57 جنيه للبيع، و65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 157.99 جنيه للشراء.



كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.