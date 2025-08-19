قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم "الثلاثاء".

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 65.57 جنيه للبيع، و65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 157.99 جنيه للشراء.


كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.

أسعار الذهب الذهب سعر الدولار حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد