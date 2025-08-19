أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم "الثلاثاء".

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 65.57 جنيه للبيع، و65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 157.99 جنيه للشراء.