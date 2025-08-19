تحرك جديد لسعر الذهب اليوم 19-8-2025

تعرض سعر الذهب في مصر مع اقتراب اغلاق تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025؛ لهزة جديدة داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وفقد جرام الذهب نحو 20 جنيه من قيمته على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب نحو 4500 جنيه داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 5142 جنيه للبيع و 5165 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4500 جنيه للبيع و 4520 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3857 جنيه للبيع و 3874 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3 آلاف جنيه للبيع و 3013 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3317 دولار للبيع و3318 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف جنيه للبيع و 36.16 ألف جنيه للشراء.

تعليقات الخبراء

وأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب العالمية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة تقارب 26% بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس طلبًا هيكليًا قويًا من الاقتصادات الكبرى والمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح لوكا أن توقعاته تشير إلى وصول متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولاراً بحلول الربع الرابع من 2025، مع احتمال بلوغها 4000 دولار في الربع الثاني من 2026، استنادًا إلى تحليلات تؤكد استمرار الزخم الإيجابي للسوق رغم إمكانية حدوث بعض التصحيحات المؤقتة.

ورجّح أن يسجّل المعدن الأصفر متوسط 3070 دولارًا للأوقية بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط سنوي عند 3220 دولارًا.

وأضاف أن بعض التقديرات تميل إلى سعر 3634 دولارًا للأوقية بنهاية العام، لكنه في المقابل حذّر من سيناريو محتمل لتراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 12% نحو مستوى 1980 دولارًا إذا ما انخفضت الضغوط التضخمية بشكل مفاجئ.

وشدّد على أن الذهب يظل استثمارًا استراتيجيًا مدعومًا بعوامل هيكلية مثل تقلبات العملات العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

وأشار لوكا إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 21% منذ مطلع 2025، مدفوعة بالطلب القوي في الأسواق العالمية والتوترات السياسية، وتوقع زيادة إضافية تقارب 10% بحلول نهاية العام، مع إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 3200 دولار عالميًا، وهو ما سينعكس على السوق المصرية.