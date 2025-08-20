آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025

تعد أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فهي قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر وفقًا للعرض والطلب وأسعار البورصة العالمية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5189 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 4756 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4540 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3891 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3027 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2594 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 161383 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأوقية 3348.17 دولار سعر البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.