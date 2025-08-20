قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

‎تراجع أسعار الذهب مع ترقب ندوة الفدرالي الأمريكي في جاكسون هول

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أغسطس مع زيادة قيمة الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول خلال وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3317.71 دولاراً للأونصة في الساعة 1:42 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:42 بتوقيت غرينتش). 

أيضاً انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  الأول بنسبة 0.6% عند التسوية إلى 3358.7 دولار.

ويأتي ذلك بعد أن قلص مؤشر الدولار خسائره واستقر، بينما تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

الين الياباني مع ترقب اجتماعات "جاكسون هول"

وعلق كبير المحللين في كيتكو ميتالز، جيم ويكوف قائلاً: "بشكل عام، (المتداولون) يحددون مواقعهم في سوق العقود الآجلة قبل اجتماع جاكسون هول... ومن المتوقع أن تكون السوق هادئة إلى حد كبير حتى ذلك الحين"، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ندوته السنوية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس، جيروم باول، كلمةً يوم الجمعة تتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وإطار عمل البنك.

في غضون ذلك، واصل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مطالبة مجلس الاحتياطي الفدرالي بالسعي إلى تخفيضات أعمق في معدلات الفائدة.

وقال جيم ويكوف: "أشعر أن (باول) قد يميل إلى مزيد من التيسير الكمي... وهذا سيكون مفيداً لأسعار الذهب والفضة".

ويتوقع المتداولون احتمالات بنسبة 85% لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الشهر المقبل، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

في سياق آخر، أعرب الرئيس الأميركي، الثلاثاء، عن أمله في تحرك نظيره الروسي فلاديمير بوتين تجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

على صعيد البيانات، من المنتظر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يوليو  يوم الأربعاء، والذي يُتوقع أن يسلط الضوء على التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي.

ورفع بنك UBS يوم الاثنين سعر الذهب المستهدف لنهاية مارس 2026 بمقدار 100 دولار إلى 3600 دولار للأونصة، وذلك وسط مواصلة تهديدات المخاطر الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، وتراجع استخدام الدولار، والطلب الاستثماري القوي.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 37.34 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1307.90 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1104.68 دولار.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب ترامب

