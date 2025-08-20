قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية
أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس الوقوع فيها
إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف
أمير هشام: بيان وزارة الإسكان «مُصيبة سودا».. وننتظر رد الزمالك لتوضيح الأمور
من لم يصل الفجر اليوم .. حل واحد يُنجيّه من 20 مصيبة مُحققة
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 20-8-2025 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه في أول تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025، علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

الدولار يثبت في تداولات اليوم

وأظهرت تداولات سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا مع بدء العمل في البنوك اليوم بعد ارتفاع له للمرة الأولي منذ أسبوعين.

تحرك الدولار

وتحرك سعر الدولار مساء أمس في تداولات البنوك مقدار 14 قرشا في المتوسط وعلي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاع سعر الدولار

وصل متوسط ارتفاع سعر الدولار علي مستوي البنوك اليوم نحو 14قرشا على الأقل بعد هبوط استمر لمدة كسرت حاجز الأسبوعين.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار يصعد

واستعاد الدولار جزءا من قوته أمام العملة المحلية منذ صباح اليوم وحتي انتهاء العمل في الجهاز المصرفي بعد سلسلة من الانخفاض اقتربت من 25 قرشا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في ميد بنك.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك امام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع بي في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، نكست، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.41 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، HSBC، قطر الوطني QNB”.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48,42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم اقل سعر دولار اليوم مال واعمال سعر الدولار في البنك اللمركزي الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

ترشيحاتنا

نهضة العذراء مريم

نهضة العذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بأبو المطامير

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية

تكيف

كيفية حماية التكييف من الانفجار في فصل الصيف.. اعرف الطريقة

بالصور

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد