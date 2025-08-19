سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 19-8-2025

ارتفع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025، على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

ارتفاع سعر الدولار

وصل متوسط ارتفاع سعر الدولار على مستوى البنوك اليوم نحو 14قرشا على الأقل بعد هبوط استمر لمدة كسر حاجز الأسبوعين.

الدولار يصعد

واستعاد الدولار جزءا من قوته أمام العملة المحلية منذ صباح اليوم وحتي انتهاء العمل في الجهاز المصرفي بعد سلسلة من الانخفاض اقتربت من 25 قرشا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في ميد بنك.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك امام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع بي في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، نكست، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.41 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع في بنوك " سايب، HSBC، قطر الوطني QNB".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48,42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.