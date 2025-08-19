قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 19-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025، على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

ارتفاع سعر الدولار

وصل متوسط ارتفاع سعر الدولار على مستوى البنوك اليوم نحو 14قرشا على الأقل بعد هبوط استمر لمدة كسر حاجز الأسبوعين.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار يصعد

واستعاد الدولار جزءا من قوته أمام العملة المحلية منذ صباح اليوم وحتي انتهاء العمل في الجهاز المصرفي بعد سلسلة من الانخفاض اقتربت من 25 قرشا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في ميد بنك.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك امام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع بي في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، نكست، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.41 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع في بنوك " سايب، HSBC، قطر الوطني QNB".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48,42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

اعلي سعر دولار اليوم اقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

غابات

الغابات لن تستطيع التكيف مع تغير المناخ

شعرية سريعة التحضير

بعد موت الطفل حمزة.. ما هو سبب الوفيات المرتبطة بـالشعرية سريعة التحضير؟

من فعاليات ترقيع الاتفاق

لتعزيز تعليم الموسيقى.. تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية

بالصور

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد