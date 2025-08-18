قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ابتداء من اليوم 18 أغسطس 2025.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فها تجديد تعيين حسن عبد الله على رأس القطاع المصرفي منذ استقالة طارق عامر في أغسطس 2022.

واستطاع حسن عبد الله العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي لتحقيق رقم قياسي يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.

العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام ابتداء من يوم 18 أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

اجتماع اليوم

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي،كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

حسن عبدالله تعيين السيسي البنك المركزي المرة الثالثة الرئيس السيسي

