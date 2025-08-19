بقى بالدولار| العيش البلدي المصري وصل العالمية.. ما القصة؟

في الآونة الأخيرة، حقق "العيش البلدي المصري" انتشارًا ملحوظًا في الأسواق الأمريكية، حيث بدأ العديد من المصريين في الولايات المتحدة بمشاركة مقاطع فيديو وصور توضح الإقبال الكبير على شراء العيش البلدي.

جدير بالذكر أن سلسلة متاجر Trader Joe's قد قامت بطرح العيش البلدي المصري، ويتم بيعه بسعر 2.49 دولار لخمسة أرغفة وزن 400 جرام في كل كيس.

العيش البلدي وصل العالمية

تصدر العيش البلدي المصري، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عندما نشر شاب مصري في أمريكا، فيديو داخل أحد فروع Trader Joe’s، عثر خلاله على العيش البلدي المصري، مغلّف ومرتب كمنتج عالمي.

الفيديو الذي صوّره الشاب المصري بعفوية، انتشر سريعًا على منصات التواصل، وحقق زخم وتفاعل كبيرين عن المنصات، كما حقق ملايين المشاهدات.

وفوجئ العديد من المصريين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بفشل محاولاتهم للعثور على الخبز المصري في أحد المتاجر، حيث نفدت الكمية بالكامل، مؤكدين على إقبال المواطنين، ليس فقط من ذوي الأصول المصرية، بل أيضًا من الأمريكيين الذين أبدوا إعجابهم بالعيش المصري.

إحدى المواطنات من الولايات المتحدة كتبت تجربتها حول الخبز، مشيدة بجودته وفوائده الصحية، وكذا أشاد العديد من الأمريكان بالعيش البلدي.

وفي وصف المنتج على موقعها الإلكتروني، أشادت «تريْدر جوز» بتاريخ الخبز البلدي، مشيرةً إلى أنه «من أكثر الوصفات رواجًا في عالم الطهي، ويُعد جزءًا من النظام الغذائي منذ ما يقدر بـ 4000 عام».

كيف وصل العيش البلدي أمريكا؟

تعتمد سلسلة Trader Joe's، التي تُباع فيها هذه النوعية من الخبز، على الموردين المحليين ولا تُفصح عن تفاصيل دقيقة حول المصدر.

ومع ذلك، توضح التقارير أن العيش المصري الذي يُباع في الولايات المتحدة ليس من مخابز التموين، حيث أن هذا النوع من الخبز مُخصص للاستهلاك المحلي فقط ولا يُصدّر. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن الأنواع المتاحة في الأسواق الأمريكية هي أنواع من الخبز السياحي أو منتجات مشابهة يجري إنتاجها محليًا.

وبحسب التقارير الصحفية الأمريكية المتداولة، فإن نجاح العيش البلدي المصري في الأسواق الأمريكية كدليل على تزايد الاهتمام الثقافي بالطعام المصري بين المجتمعات الأمريكية، كما يعكس مدى تفاعل الجاليات مع تراثها في الخارج.