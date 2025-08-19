قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
بقى بالدولار| العيش البلدي المصري وصل العالمية.. ما القصة؟

أحمد أيمن

في الآونة الأخيرة، حقق "العيش البلدي المصري" انتشارًا ملحوظًا في الأسواق الأمريكية، حيث بدأ العديد من المصريين في الولايات المتحدة بمشاركة مقاطع فيديو وصور توضح الإقبال الكبير على شراء العيش البلدي. 

جدير بالذكر أن سلسلة متاجر Trader Joe's قد قامت بطرح العيش البلدي المصري، ويتم بيعه بسعر 2.49 دولار لخمسة أرغفة وزن 400 جرام في كل كيس.

العيش البلدي وصل العالمية

تصدر العيش البلدي المصري، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عندما نشر شاب مصري في أمريكا، فيديو داخل أحد فروع Trader Joe’s، عثر خلاله على العيش البلدي المصري، مغلّف ومرتب كمنتج عالمي.

الفيديو الذي صوّره الشاب المصري بعفوية، انتشر سريعًا على منصات التواصل، وحقق زخم وتفاعل كبيرين عن المنصات، كما حقق ملايين المشاهدات.

وفوجئ العديد من المصريين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بفشل محاولاتهم للعثور على الخبز المصري في أحد المتاجر، حيث نفدت الكمية بالكامل، مؤكدين على  إقبال المواطنين، ليس فقط من ذوي الأصول المصرية، بل أيضًا من الأمريكيين الذين أبدوا إعجابهم بالعيش المصري. 

إحدى المواطنات من الولايات المتحدة كتبت تجربتها حول الخبز، مشيدة بجودته وفوائده الصحية، وكذا أشاد العديد من الأمريكان بالعيش البلدي.

وفي وصف المنتج على موقعها الإلكتروني، أشادت «تريْدر جوز» بتاريخ الخبز البلدي، مشيرةً إلى أنه «من أكثر الوصفات رواجًا في عالم الطهي، ويُعد جزءًا من النظام الغذائي منذ ما يقدر بـ 4000 عام».

كيف وصل العيش البلدي أمريكا؟

تعتمد سلسلة Trader Joe's، التي تُباع فيها هذه النوعية من الخبز، على الموردين المحليين ولا تُفصح عن تفاصيل دقيقة حول المصدر. 

ومع ذلك، توضح التقارير أن العيش المصري الذي يُباع في الولايات المتحدة ليس من مخابز التموين، حيث أن هذا النوع من الخبز مُخصص للاستهلاك المحلي فقط ولا يُصدّر. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن الأنواع المتاحة في الأسواق الأمريكية هي أنواع من الخبز السياحي أو منتجات مشابهة يجري إنتاجها محليًا.

وبحسب التقارير الصحفية الأمريكية المتداولة، فإن نجاح العيش البلدي المصري في الأسواق الأمريكية كدليل على تزايد الاهتمام الثقافي بالطعام المصري بين المجتمعات الأمريكية، كما يعكس مدى تفاعل الجاليات مع تراثها في الخارج.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

مجلس النواب

حقوق وامتيازات للمستمرين في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي بقانون التعليم

غزة

باسم الجمل: المبادرة المصرية تجسد ريادة القاهرة ودورها التاريخي في صناعة السلام

النائبة هناء رزق الله

«خارجيةالنواب»: استقرار سعر الصرف أهم أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

