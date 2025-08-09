مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

في لفتة إنسانية، قرر النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب تسليم مبلغ مالي لأسرة المرحوم سعيد محمد عبد الحميد عامل النظافة والذي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة أثناء أدائه عمله بأحد شوارع مدينة الزقازيق كما قرر تقديم عمرة مجانية لزوجة العامل و التكفل بمصاريف الجنازة وإقامة العزاء.

على الفور كلف الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية الأستاذ أحمد خليفة مرسي امين أمانة ريادة الأعمال بالمحافظة بالانتقال الى منزل المتوفى "شهيد لقمة العيش "وتسليم المبلغ لأسرته وابلاغهم بالعمره المجانية لزوجته فور الانتهاء من العزاء وتقديم واجب العزاء لذويه وزملاءه بقريتة "كفر الحمام مركز الزقازيق "بمشاركة فريق من أمانة الحزب برئاسة المهندس عدلى باشا امين الحزب بمركز الزقازيق وعدد من اعضاء وكوادر الحزب.