أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم توقع اتفاقيات جديدة مع إسرائيل بشان الغاز الطبيعي بين الشركات المنتجة وشركات القطاع الخاص .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تسعى ضمن استراتيجيتها للتحول على مركز إقليمي لتنداول الطاقة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الشركات العالمية تستخدم البنية التحتية في مصر لإسالة الغاز الطبيعي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز او كهرباء او صناعة أو زراعة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر تسعى لتنويع مصادر الطاقة بزيادة الإنتاج او العقود القائمة للاستيراد عبر الخطوط ".