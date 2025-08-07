أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة.. وتفاصيل مهمة عن قيمة الإيجار القديم| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

1000 جنيه بالمناطق المتميزة.. تفاصيل مهمة عن أجرة الإيجار القديم

تحدث المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن قانون الإيجار القديم، أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة.



أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة

حذر الإعلامي أحمد موسى من تطورات خطيرة قادمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا للمصادقة على خطة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل.



نشأت الديهي من فوق سماء غزة: القطاع تحول إلى مدينة أشباح

وصف الإعلامي نشأت الديهي، من على متن طائرة عسكرية مصرية ضمن الجسر الجوي المخصص لإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، المشهد فوق المدينة قائلًا: "نبدأ عملية إنزال المساعدات، وتظهر لنا غزة كأنها مدينة أشباح هذا أقسى مشهد يمكن أن تراه العين."

الرطوبة تصل لـ 90% .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليًا أجواءً صيفية تميل إلى الطابع الخريفي، رغم وجودنا في ذروة فصل الصيف خلال شهر أغسطس.

البث الإسرائيلية: 2000 مؤثر يهودي يوقعون على وثيقة تطالب بإنهاء حرب غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ 2000 يهودي من المؤثرين في الخارج وقعوا على وثيقة تطالب نتنياهو بإنهاء الحرب وتمكين المساعدات لغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

"فتح": مصر بذلت أقصى جهودها لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

قال الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الحركة كانت منذ اليوم الأول منسجمة تمامًا مع الموقف المصري الذي لا يقدّر بثمن، لاسيما في تصديه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما اعتبرته مصر خطًا أحمر يمس أمنها القومي.



التموين يكشف تفاصيل مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة 18%

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، في إطار استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز الوفرة، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.



تمهيدا لدخولها غزة.. مدبولي: آلاف من شاحنات المساعدات متواجدة بالقرب من معبر كرم أبوسالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

مدبولي: التنسيق جارٍ ليكون افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بقيمة مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025.