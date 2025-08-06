مدبولي: التنسيق جارٍ ليكون افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بقيمة مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025.

تنسيق افتتاح المتحف المصري

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أنه جارِ التنسيق مع الجهات المعنية؛ لإخراج فاعليات المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية.

درجات الحرارة واستهلاك الطاقة

وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.