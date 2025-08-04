المتحف المصري بالتحرير يطلق سلسلة محاضرات ثقافية

ينظم المتحف المصرى بالتحرير، سلسلة محاضرات ثقافية خلال شهر أغسطس الجاري؛ لتكون فرصة فريدة للتعمق فىيعلوم اللغات القديمة وتراثها الثقافي الغني.

وأوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن المحاضرات سيلقيها نخبة من أساتذة علوم اللغات؛ للتعمق في جوانب مختلفة من تاريخ اللغات القديمة وتطور الكتابة بها، لافتا إلى أن جميع المحاضرات ستعقد في قاعة محاضرات المتحف المصري بالقاهرة "قاعة 39 أرضي".



المتحف المصرى بالتحرير

وكشفت إدارة المتحف عن جدول المحاضرات، كالتالي:

- الإثنين 4 أغسطس.. محاضرة بعنوان “مقدمة في اللغة المروية”، يحاضر بها الدكتور محمود إمام مدرس علم آثار وادي النيل.

- الإثنين 11 أغسطس.. محاضرة عن “الكارية والآرمية لغات أجنبية خلال العصر المتأخر في مصر القديمة”، وتُحاضر بها الدكتورة عزة عادل من المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار.

- الأحد 17 أغسطس.. محاضرة بعنوان “الأبجدية الأولى في التاريخ: الأبجدية البروتوسينائية نماذج مختارة من المتحف المصري بالتحرير”، ويحاضر بها الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

- الأربعاء 20 أغسطس.. محاضرة بعنوان “نماذج من نصوص الحياة اليومية الديموطيقية من العصرين البطلمي والروماني”، تحاضر بها الدكتورة سارة نبيل أستاذ اللغة المصرية القديمة ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس.