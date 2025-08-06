"فتح": مصر بذلت أقصى جهودها لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

قال الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الحركة كانت منذ اليوم الأول منسجمة تمامًا مع الموقف المصري الذي لا يقدّر بثمن، لاسيما في تصديه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما اعتبرته مصر خطًا أحمر يمس أمنها القومي.

وأضاف أن مصر بذلت أقصى جهودها لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وروّجت لمبادرات وقف إطلاق النار على المستويين العربي والدولي، انطلاقًا من موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حركة فتح ترفض بشكل قاطع أي محاولات للإساءة إلى مصر أو تشويه دورها، مؤكدًا أن من يقوم بذلك لا يمثل الشعب الفلسطيني، وأن توجيه السهام نحو مصر بدلًا من تعرية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الوحشية يُعد تساوقًا مع الاحتلال.

وشدد على أن معبر رفح من الجانب المصري ظل مفتوحًا، بينما الجهة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية هي الاحتلال الإسرائيلي وحده، وأن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة بشأن رفض التهجير تعبّر عن موقف راسخ نابع من القيادة المصرية الحكيمة وشعبها المتضامن مع فلسطين.

وفي تعليقه على الحملات التي تستهدف مصر، اعتبر أبو زنيط أن المستفيد الأول والأخير منها هو الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المظاهرات التي شهدتها تل أبيب مؤخرًا أمام السفارة المصرية تهدف إلى ضرب صورة مصر ودورها المحوري.

ولفت إلى أن هذه المظاهرات، بتوقيتها ومكانها، تدعو إلى الريبة، وكان الأجدر أن توجَّه ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته العسكرية والسياسية، لا ضد دولة عربية داعمة لفلسطين.