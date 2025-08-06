جينيسيس GV90 تظهر أثناء اختبارها مع اقتراب التدشين| صور

ظهرت سيارة جينيسيس GV90 التي ظهرت قبل 3 سنوات في صور تجسسيه الان خلال اختبارها تمهيدا لطرحها في الأسواق، وتنتمي GV90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم جذاب وعصري .

سيارة جينيسيس GV90 الجديدة

سيارة جينيسيس GV90 ستكون الأفخم والأكبر حجماً للعلامة الكورية، وخضعت GV90 لاختبارات مكثفة في أوروبا مؤخراً، وهي تسير على خطى السيارة الاختبارية البديعة Neolun والتي دشنت العام الماضي .

مواصفات جينيسيس GV90 الخارجية

تمتلك سيارة جينيسيس GV90 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبك أمامي ثلاثي الزوايا، وبها وحدات إضاءة مقسمة، وبها مدخل هواء كبير مقسوم إلى جزئين كل منهما يحمل نمط الشبكة الماسي مختلف عن الآخر.

جينيسيس GV90

ويوجد بـ سيارة جينيسيس GV90 ، مرايات جانبية تقليدية، وبها مقابض أبواب مسطحة مدمجة في الهيكل وضعت بطريقة الطول من الأمام إلى الخلف على غرار سيارات رولز رويس، وبها خط كتف بارز، وبها إطار نوافذ لامع، ومنفذ شاحن كهربائي في الخلف، كما ان الجزء المرئي من نافذة الربع الخلفي أصغر بكثير من حجم النافذة الكلي، وبها باب صندوق خلفي كبير مزود بزجاج مستطيل الشكل تحيط به مصابيح خلفية منقسمة، وبها صداد خلفي بحفرة بارزة في المنتصف.

مقصورة جينيسيس GV90 الداخلية

سيارة جينيسيس GV90 الجديدة

زودت سيارة جينيسيس GV90 من الداخل بالعديد من المميزات من ضمنها، صف ثانٍ من المقاعد المريحة بنمط الكابتن تفصل بينهما وحدة مركزية عريضة تحتوي على شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها شاشة لوحية مدمجة، وتخلو من العدادات التقليدية، وبها شاشة كبيرة في المنتصف على طريقة تسلا.

محرك جينيسيس GV90

تستمد سيارة جينيسيس GV90 قوتها من بطارية سعة 110.3 كيلووات/ساعة، وبها محركين كهربائيين، وتنتج قوة 422 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 501 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها من جديد .

سيارة جينيسيس GV90 الجديدة

ستعتمد جينيسيس GV90 على منصة eM الكهربائية بالكامل، والتي تمثل تطوير لمنصة E-GMP الحالية، وهذا يعني أن GV90 ستكون أكثر تطوراً من سيارات، كيا EV9 ، وهيونداي أيونيك 9.