20 مثلاً للمناطق المتميزة.. اعرف هتدفع أجرة كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

كشف محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، تفاصيل مهمة عن أرقام القيمة الإيجارية التي سيتم تطبقها في قانون الإيجار القديم الجديد .

وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيها اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق".

وتابع محمود فوزي :"القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية ".

وأكمل محمود فوزي :" المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى الف جنيه".

وتابع محمود فوزي :" المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد ادنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد ادنى 250 جنيه ".

واكمل محود فوزي :" بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى".

ولفت محمود فوزي :" سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان ويصدر قرار من كل محافظ بتشكل لجان الحصر". .

