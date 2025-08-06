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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهددون بالطرد من منازلهم.. فنانون يستغيثون من قانون الإيجار القديم

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم

يشهد الوسط الفني حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي أتى بتعديلات تفرض على المستأجرين دفع مبالغ إيجارية أعلى من السابق، مع إلزامهم بإخلاء وحداتهم السكنية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات. هذه التعديلات أحدثت صدمة لدى عدد من الفنانين، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بفقدان منازل عاشوا فيها سنوات عمرهم، وارتبطوا بها عاطفياً ومهنياً، ونرصد فى التقرير التالى ابرز هؤلاء النجوم الذين استغاثوا من قانون الإيجار القديم.

نادية رشاد 

عبرت الفنانة نادية رشاد عن صدمتها من القانون الجديد، موضحة أنها تقيم في شقة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وقد أنفقت كل مدخراتها على تجهيزها وتوفير حياة مستقرة فيها. 

وقالت نادية، في تصريحات تلفزيونية، إنها لا تملك الإمكانيات لشراء شقة بديلة، خاصة في ظل ظروفها الصحية وتقدمها في العمر، مطالبة الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الحالات الإنسانية، خصوصاً للفنانين وكبار السن الذين لا يملكون مأوى بديلاً.

نادية رشاد

نبيلة عبيد 

بينما استغاثت الفنانة نبيلة عبيد من قانون الإيجار الجديد معربة عن قلقها من تداعيات القانون، حيث قالت أنها تسكن في شقة ورثتها عن والدتها بمنطقة المهندسين، وكانت هذه الشقة شاهدة على مسيرتها الفنية، حيث كانت تُجري فيها لقاءات العمل والتحضير لأفلامها مع كبار المخرجين والمنتجين.

وأكدت نبيلة عبيد، أنها لم تتلق أي اتصال من المالك حتى الآن، لكنها تعيش حالة من الترقب والقلق، خصوصاً مع تداول الأخبار حول تنفيذ القانون، وأبدت استعدادها لرفع قيمة الإيجار، بشرط التوصل إلى صيغة تحفظ لها البقاء في منزلها الذي يضم ذكرياتها ومقتنياتها الفنية.

نبيلة عبيد

أحمد نبيل

أما الفنان أحمد نبيل، فقد عبر عن حزنه من خلال منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “يعز علي أن يصدر قانون يجبرني على مغادرة الشقة التي أسستها بجهدي، وأقمت فيها لأكثر من خمسين عاماً، هل يعقل أن أطرد من منزلي بعد كل هذا العمر؟”. 

الفنان أحمد نبيل

أحمد الحلواني 

بينما يعاني الفنان أحمد الحلواني من نفس الأزمة، إذ ذكر أنه عرض قبل أكثر من عقدين مبلغ 30 ألف جنيه على مالك الشقة التي يقطنها، لكن الأخير رفض، كما حاول التفاوض لرفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع القانون الجديد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض أيضاً.

وأوضح الحلواني أنه يسكن في منطقة الدرب الأحمر الشعبية، ورغم بساطة المنطقة، إلا أن فكرة تركه لشقته بعد كل هذه السنوات تؤلمه بشدة. 

أحمد نبيل نبيلة عبيد نادية رشاد أحمد الحلواني قانون الإيجار القديم

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