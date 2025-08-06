قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، عن ما أثير مؤخرا حول الفنان اللبناني راغب علامة، بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء تقبيله من إحدى المعجبات خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

راغب علامة كفنان له تقدير

وقال مصطفى كامل في تصريحات تليفزيونية: راغب علامة كفنان له تقديره عندي، وشعب لبنان كلهم أصدقائي، ولبنان جزء مني، ولكن ما رصدناه بالكاميرات من داخل الحفل لا يمكن التغاضي عنه، أي فنان في الوطن العربي بيجيله معجبات، وأنا كنت بتصور من شوية مع المعجبات، ولكن في فرق كبير بين إن واحدة ست حتى لو سلوكها متدني تجيلك، وإنك تبادلها نفس السلوك.

وأضاف مصطفى كامل، أنه تابع حفل راغب علامة التي ظهرت خلالها فنانة كبيرة ترقص على المسرح، قائلا: لما طلعت رقصت مع راغب، مفيهاش حاجة، لكن بعدها واحدة واتنين طلعوا حضنوه، وهو بادلهم نفس الشعور، ثم البنت الأخيرة قبلته وهو بادلها نفس الشعور.

وانتقد مصطفى كامل ، ما شهده الحفل والذى أطلق عليه واقعة القبلة قائلا: اللي يقلل من الواقعة دي ميبقاش كويس، راغب باس واتباس واتحضن، واللي يقلل من الواقعة كاملة، مش القبلة بس، يبقى مش كويس.

مصطفى كامل : هنطلع بمايوهات

وأكمل مصطفى كامل قائلا: لما بنبقى في حفلة، أنا قادر إني أقول للمنظم، أنا مش عايز حد يطلع على المسرح، أنا مش عايز المشاهد دي، حتى لو قبلت ده كزوج أو أب أو المجتمع كمان، لكن الوضع العام لنقابتي وتقاليد البلد لا تسمح بده.

وأخيرا قال مصطفي كامل: كل خوفي يا راغب، لما تعمل كده، ييجي فنان تاني يعمل زيك، والخوف الأكبر من التجويد اللي بعد كده، نطلع بالمايوهات ونعوم على المسرح؟ ولا نروح فين؟.