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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على مسيرة الفنان الراحل مطاوع عويس

مطاوع عويس
مطاوع عويس
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مطاوع عويس الذي برع فى تقديم عدد من الأدوار الثانوية التى لها تأثير كبير فى العمل الفني، ورغم ظهوره فى مساحات صغيرة من العمل الا أنه ظهوره له رونق خاص خاصة انه تميز فى تجسيد أدوار الشر ببراعة. 

كان الفنان مطاوع عويس ضيفا دائما على شاشة السينما والتلفزيون، منذ انطلاقته في نهاية الأربعينيات وحتى قبيل وفاته في الألفينات.

مشوار الراحل مطاوع عويس

ولد الفنان مطاوع عويس عام 1929، وقدم على مدار تاريخة حوالي 500 عمل فني لم يتخلف يوما عن المطلوب منه مهما كانت مساحة الدور والظهور المسموح له.

بواب وعسكري وصبي قهوجي وفتوة أو تاجر، أوجه كثيرة استطاع الفنان مطاوع عويس تقديمها على الشاشة وكان ظهوره اعتياديا بالنسبة للجمهور.

ومن أشهر الأفلام التي شارك بها مطاوع عويس كان ريا وسكينة، الأسطى حسن، صراع في الوادي، تمر حنة، سر طاقية الإخفاء، وعدد كبير من أفلام إسماعيل ياسين، زائر الفجر، أفواه وأرانب، الحريف، وغيرها من مئات الأعمال.

ظهر أيضا مطاوع عويس في العديد من المسلسلات منها زمن عماد الدين، طيور الشمس، لقاء السحاب، البحار مندي، الضوء الشارد.

توفي الفنان مطاوع عويس في ديسمبر عام 2015، ودفن في مقابر أسرته بمدينة المنصورة، وتم تكريمه على مشواره الفني في ختام المهرجان القومي للسينما قبيل رحيله.

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