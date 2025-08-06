قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 20 فلسطينيا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم في غزة
مصر تدخل 20 ألف طن مساعدات إنسانية إلى غزة منذ القافلة الأولى حتى التاسعة
بدء دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود
"التريند مقابل التوازن النفسي".. كيف أعاد تيك توك برمجة عقول المراهقين؟
غلق باب التقديم لوظيفة "معلم متدرب" في المدارس المصرية اليابانية ..قريباً
الطقس اليوم.. أجواء حارة على أغلب المحافظات وارتفاع ملحوظ في الرطوبة
جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين
تخلّفك عن صرف الدعم النقدي يؤدي لوقفه .. تفاصيل
التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية
كواليس جديدة بشأن مستقبل أليو ديانج مع الأهلي
أزمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة زيزو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد كارتر يهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها برسالة رومانسية: "ربنا ما يحرمني منك"

شيماء سيف
شيماء سيف
منار نور

حرص المنتج محمد كارتر على تهنئة زوجته الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها، من خلال منشور مؤثر ومليء بالمشاعر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر كارتر مجموعة من الصور التي تجمعه بشيماء، وعلّق عليها بكلمات رومانسية قائلاً:
"كل سنة وأنتي قمر.. وروحك قمر.. وقلبك قمر.. كل سنة وأنتي معايا وجنبي وفي ضهري.. مراتي وبنتي وحبيبتي وصاحبتي.. ربنا ما يحرمني منك للأبد ويخليكي ليا."

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، موجهين التهاني للفنانة ومتمنين لهما دوام الحب والسعادة.

وكانت قد طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها بعد تعرضها لحادث سير مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة أحد الأشخاص بسيارتها، مما أسفر عن إتلاف السيارة دون إصابات بشرية.

ونشرت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور لها من داخل حمام السباحة، وحرصت على طمأنة متابعيها بتعليق خفيف الظل، حيث كتبت:«الحمد لله أنا والبطة كويسين».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف  تعرضت لحادث تصادم مفاجئ أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

شيماء سيف عيد ميلاد شيماء سيف زوج شيماء سيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تركي ال شيخ

مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

الدولار

بعد تراجعه بقوة.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-8-2025

ترشيحاتنا

بسمة وهبة

بسمة وهبة تعرض رسالة من ابنة خالتها: الصورة اللي شفتها في مصر غير اللي بنسمعه في الإعلام الغربي

الشاعر سامح محجوب

سامح محجوب: علاقتي بالشعر لا تنقطع.. منحة إلهية

الفنان محمد صبحي

مجهود عملي شاق.. نقيب المهن التمثيلية يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بالصور

ملابس رياضية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

للشيف نادية السيد... طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة
طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة

صحة الرجال في خطر.. هل التبول الليلي المتكرر علامة على سرطان البروستاتا؟

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟
متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟
متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

بعد مقتلهــ.ــا في منزلها .. من هي الفنانة السورية ديالا الوادي؟

ديالا الوادي
ديالا الوادي
ديالا الوادي

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد