محمد كارتر يهنئ شيماء سيف بعيد ميلادها برسالة رومانسية: "ربنا ما يحرمني منك"

حرص المنتج محمد كارتر على تهنئة زوجته الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها، من خلال منشور مؤثر ومليء بالمشاعر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر كارتر مجموعة من الصور التي تجمعه بشيماء، وعلّق عليها بكلمات رومانسية قائلاً:

"كل سنة وأنتي قمر.. وروحك قمر.. وقلبك قمر.. كل سنة وأنتي معايا وجنبي وفي ضهري.. مراتي وبنتي وحبيبتي وصاحبتي.. ربنا ما يحرمني منك للأبد ويخليكي ليا."

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، موجهين التهاني للفنانة ومتمنين لهما دوام الحب والسعادة.

وكانت قد طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها بعد تعرضها لحادث سير مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة أحد الأشخاص بسيارتها، مما أسفر عن إتلاف السيارة دون إصابات بشرية.

ونشرت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور لها من داخل حمام السباحة، وحرصت على طمأنة متابعيها بتعليق خفيف الظل، حيث كتبت:«الحمد لله أنا والبطة كويسين».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تعرضت لحادث تصادم مفاجئ أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.