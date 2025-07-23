شيماء سيف تتألق بإطلالة صيفية وتبهر جمهورها بخسارة الوزن .. شاهد

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت شيماء سيف بإطلالة صيفية مبهجة، ولاحظ جمهورها خسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

وكانت قد طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها بعد تعرضها لحادث سير مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أن اصطدمت سيارة أحد الأشخاص بسيارتها، مما أسفر عن إتلاف السيارة دون إصابات بشرية.

ونشرت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور لها من داخل حمام السباحة، وحرصت على طمأنة متابعيها بتعليق خفيف الظل، حيث كتبت:«الحمد لله أنا والبطة كويسين».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تعرضت لحادث تصادم مفاجئ أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.