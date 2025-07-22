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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة بطل The Summer I Turned Pretty تكشف عن تغير كبير في حياتهما بعد عرض الموسم الأخير

غافين كاسالينيو وزوجته
غافين كاسالينيو وزوجته
شروق سلامة

كشفت تشايان كينغ كاسالينيو، زوجة الممثل غافين كاسالينيو، عن تحول كبير في حياتهما الشخصية، وذلك بعد أقل من أسبوع على انطلاق الموسم الثالث والأخير من المسلسل الناجح The Summer I Turned Pretty، الذي بدأ عرضه في 16 يوليو الجاري على منصة Prime Video.


 

من خلال فيديو “استعدي معي” نشرته على حسابها في تيك توك، أوضحت تشايان، البالغة من العمر 23 عامًا، أن الثنائي انتقل مؤخرًا إلى تايلاند، حيث سيقيمان هناك لفترة مؤقتة تستمر لنحو شهر، بسبب ارتباط غافين، البالغ من العمر 25 عامًا، بتصوير مشروع فني جديد.


رغم أن هذا الانتقال لم يكن ضمن خططهما الأصلية، إلا أن تشايان أكدت أن هذه الخطوة كانت مدروسة ومبنية على رغبة مشتركة بينهما لخوض تجربة الحياة في الخارج، والتي كانت على قائمة أحلامهما منذ البداية. وقالت في الفيديو: “خططنا تغيرت بشكل مفاجئ. كنت أعتقد أنني الآن أفتح صناديق الانتقال وأبدأ في ترتيب منزلنا الجديد، لكن جاءت هذه الفرصة ولم نتمكن من تجاهلها”.

زواجهما، الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2024 عبر صور نشرها غافين على إنستغرام، كان مفاجأة للكثير من المتابعين الذين لم يكونوا على علم بعلاقتهما. وكتب حينها: “مفتون بك إلى الأبد ”، في منشور أثار تفاعلًا واسعًا.


وفي مقابلة سابقة مع مجلة PEOPLE، تحدث غافين عن خصوصية حياته العاطفية، مشيرًا إلى أنه يفضل إبقاء الأمور الشخصية بعيدة عن الأضواء، خاصة مع تصاعد شهرته بعد نجاح المسلسل. وأوضح: “أعتقد أن من أهم الدروس التي تعلمتها هو أن ما يتم نشره للعامة لا يمكن استرجاعه”.


 

يُذكر أن هذا الانتقال إلى تايلاند ليس أول تجربة سفر مشتركة للثنائي، إذ سبق لتشايان أن نشرت صورًا خلال مراحل مبكرة من علاقتهما تظهر سفرهما معًا، رغم أنها كانت تخفي هوية غافين آنذاك.


 

وتُعرض الحلقة التالية من الموسم الثالث لمسلسل The Summer I Turned Pretty يوم الأربعاء 23 يوليو، في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على منصة Prime Video


 

زوجة الممثل غافين كاسالينيو غافين كاسالينيو I Turned Pretty Prime PEOPLE

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