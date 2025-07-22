بالجمبسوت.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، بإطلالة أنيقة لافتة.

وظهرت درة في الصور بأطلاله جذابة لافته مرتدية جمبسوت أوف شولدر باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة شعر جذابة تتناسب مع إطلالتها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

فيلم “وين صرنا”

وكانت أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

بدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.