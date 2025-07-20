إطلالة صيفية ناعمة.. درة تتألق بالأصفر في أحدث جلسة تصوير| شاهد

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار بإطلالة أنيقة ومشرقة.

وظهرت درة في الصور وهي ترتدي فستانًا باللون الأصفر، تميز بتصميمه البسيط والأنيق، مع شعرها المنسدل على الكتفين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من النعومة والأنوثة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، واعتبرها البعض واحدة من أبرز أيقونات الموضة بين النجمات

فيلم “وين صرنا”

وكانت أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

بدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.