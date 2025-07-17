درة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة في أحدث ظهور لها

ظهرت درة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.