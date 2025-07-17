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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
رنا عصمت

تناول الطعام بسرعة يعني إنهاء الوجبة خلال أقل من 10 إلى 15 دقيقة، غالبًا دون مضغ كافٍ أو الانتباه إلى إشارات الشبع التي يرسلها جسمك، وإليك أبرز الآثار الصحية لتناول الطعام بسرعة وفقا لموقع هيلثي لاين:

1. تفقد إشارات الشبع التي يرسلها جسمك:

عندما تأكل بسرعة، لا تمنح جسمك الوقت الكافي لإطلاق الهرمونات التي تنظم الشهية، ويستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى ترسل المعدة إشارات الشبع إلى الدماغ، فإذا أنهيت وجبتك قبل ذلك، ستتناول على الأرجح أكثر مما يحتاجه جسمك.

2. مشكلات في الهضم:

عدم المضغ الجيد يؤدي إلى صعوبة في هضم الطعام، ويزيد من احتمال بلع الهواء، مما يسبب:

-الشعور بالامتلاء المفرط.

-الحموضة.

-الانتفاخ.

-الغازات أو التقلصات.

-ومع الوقت، قد يُهيج ذلك بطانة المعدة ويزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

3. زيادة الوزن:

الأكل بسرعة يرتبط بتناول كميات أكبر من الطعام والسعرات الحرارية. كما أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة غالبًا ما يتناولون وجبات أكبر ويكثرون من الوجبات الخفيفة.

هذه العادات تؤدي تدريجيًا إلى زيادة الوزن وصعوبة في الحفاظ على وزن صحي، مما يرفع من خطر السمنة.

4. زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني:

الأشخاص الذين يُنهون وجباتهم في أقل من 20 دقيقة أكثر عرضة للإصابة بـ السكرى من النوع الثانى، مقارنة بمن يأخذون 30 دقيقة أو أكثر.

5. زيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض:

متلازمة الايض هي مجموعة من المشكلات الصحية تشمل:

-ارتفاع ضغط الدم.

-تراكم الدهون في منطقة البطن.

-ارتفاع الكوليسترول.

-وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة أكثر عرضة لهذه المتلازمة بمعدل يتراوح بين ضعفين إلى خمسة أضعاف، مقارنة بمن يأكلون ببطء.

6. سوء امتصاص العناصر الغذائية:

الهضم يبدأ في الفم، حيث يقوم المضغ بتفتيت الطعام ومزجه باللعاب، مما يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية لاحقًا في الأمعاء، وعندما تأكل بسرعة ولا تمضغ جيدًا، تقل قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية.

7. زيادة خطر الاختناق:

تناول الطعام بسرعة يزيد من احتماليةالاختناق، خاصة عند أخذ لقيمات كبيرة أو التحدث أثناء الأكل أو عدم المضغ جيدًا، وتزداد خطورة هذا الأمر لدى الأطفال وكبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في البلع، لذلك، يُنصح بالمضغ الجيد وأخذ لقيمات صغيرة لتفادي هذه المخاطر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة تناول الطعام بسرعة الاكل بسرعة

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