طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

طريقة عمل كيك الروانى..

-2 كوب زبادى (يفضل زبادى بلدى).

- دقيق منخول جيدا للتخلص من كتل الطحين.

- 3 بيضات.

- سكر.

- بيكينج بودر.

- فانيليا.

- زيت نباتى.

- جوز هند ومكسرات للتزيين (حسب الرغبة).

طريقة عمل كيكة الروانى:

- يتم وضع البيض مع الفانيليا فى الخلاط الكهربائى ونخفقهم جيداً.

- نضيف إليهم عدد 2 كوب زبادى ونخفقهم مرة أخرى.

- نستخدم أكواب الزبادى الفارغة فى تحضير مقادير السكر والدقيق، بحيث يتم إضافة كوب من السكر بمعيار كوب الزبادى الفارغ، ونخفقهم مرة أخرى حتى يذوب السكر ويتجانس مع الخليط.

- يتم خلط 4 أكواب من الدقيق بمعيار كوب الزبادى السابق مع كيس من البيكينج بودر، ثم نضيفهم للخليط السابق بالتدريج ونخفق جيدا، ويمكن أن نستكمل الخفق باستخدام مضرب يدوى إذا لاحظنا أن الخليط أصبح سميك على الخلاط الكهربائى.

- نحضر صينية الكيكة ويتم دهنا بقليل من الزيت، ثم طبقة من الدقيق حتى لا تلتصق الروانى بها، ونضع فيها خليط الكيكة.

- ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة تقريباً، أو حتى تنضج.

مكونات الشربات:

- كوب من الماء.

- كوب من السكر.

_ وكيس فانليا

طريقة عمل الشربات:

- يتم وضع السكر والماء على النار على درجة حرارة متوسطة.

- نتركه على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ثم نقلبه للتأكد من زوبان السكر تماماً.

- نتركه يغلى لمدة 5 دقائق حتى يصبح جاهز للاستخدام.

- نضيف الفانليا و نرفعه من على النار ونسكبه على كيكة الروانى بعد أن يتم عمل فتحتا صغيرة بها باستخدام الشوكة.

- تقطع وتزين بجوز الهند قبل تقيد