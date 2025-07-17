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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور.

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

شعبة الفنون بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، المنصورة، أسيوط، الأقصر.

شعبة العمارة بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، المنصورة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2025 عبر موقع التنسيق:

1. الدخول إلى صفحة اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

2. يبدأ الطالب التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

3. تظهر بيانات الطالب الشخصية (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة).

4. بعد التأكد من صحة البيانات، تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والمواعيد.

5. يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار والموعد المناسب، مع العلم أن اختبارات قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة يومين متتاليين.

6. بعد الانتهاء، يتم طباعة الإيصال الذي يشمل جميع بيانات التسجيل (نوع القدرات، المواعيد، أماكن الاختبار.

اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2025 تنسيق الجامعات الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة

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