بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض، العثور جثة شاب فى العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، مكبل اليدين والرجلين داخل جوال ممتلئ بالقطن و ملفوف ببعض الشكرتون، بترعة النوبارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة منذ أواخر شهر مايو الماضى، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، ونجلية، وذلك بسب نشوب بعض الخلافات الاسريه بينهما.

وكان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة قد قام بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد النحراوى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم عبدة خطاب والمقدم محمود الشرقاوى، والمقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى" أحمد يوسف أحمد " مواليد محافظة اسيوط ومقيم بدائرة مركز شرطة اوسيم بمحافظة الجيزة، ويعمل "سائق" وعقب مناقشة" نفيسة ر " ربة منزل زوجه المجنى عليه، اعترفت بارتكابها الجريمة، بمساعدة نجليها " يوسف، و أمير " وذلك نظرا لقيام المجنى عليه بالاستلاء على أموال نجليهما، بغرض تعالى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان أهالي قرية البستان التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات قد عثروا خلال أواخر شهر مايو الماضى على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية بها طعنات نافذة، ومكبل اليدين والرجلين داخل جوال ملفوف ببعض الشكرتون، بترعة النوبارية.