بيجهزوا لفرح ابن عمهم.. مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية في البحيرة| القصة الكاملة

وسط مشاعر الحزن و الدموع في حادث مأساوي هزّ قلوب سكان مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، انقلبت سيارة تقل عائلة كاملة في ترعة النوبارية أثناء عودتها من شراء مستلزمات فرح ابن عمهم، الحادث وقع في لحظة غير متوقعة، حيث كانت العائلة تستعد للاحتفال، لكن مصيرهم انقلب بشكل مفاجئ و تحول الفرح إلى مأتم .

و قد نجحت قوات الإنقاذ في إنقاذ 8 أشخاص، لكن الحزن سرعان ما خيم على الأجواء بانتشال جثة الطفلة سحر هاني السيد، التي لم تكن تتجاوز 15 من عمرها ، حيث تعالت صرخات الاهالى و الأمهات لإستخراج باقى الضحايا المفقودين.

و تواصل جهود البحث عن ثلاثة مفقودين، هم محمد أبو فتحي في العشرينات من عمره، وزوجة أخيه وطفلة ، الذين يُعتقد بأنهم لا يزالون تحت الماء منذ وقوع الحادث.

تسعى مديرية أمن البحيرة فى تكثيف عمليات البحث عبر إرسال وحدات الإنقاذ النهري ومعدات الغطس إلى موقع الحادث ، و تم توسيع نطاق البحث ليشمل المنطقة الممتدة من مشروع عبد القادر حتى عزبة الربعمائة، بمسافة تقارب 2 كيلومترات. لكن على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من العثور على أي جثامين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث الأليم.