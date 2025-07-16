بعد إنقاذ 8 أشخاص.. البحث عن 3 مفقودين بحادث ترعة النوبارية بالبحيرة |شاهد

تستمر قوات الإنقاذ النهري في البحث عن 3 مفقودين في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة .

لقيت طفلة مصرعها غرقاً وأصيب 8 آخرون جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها في طريق عودتهم من حفل عرس أحد أقاربهم، وذلك في ترعة مشروع عبد القادر بدائرة المركز .

وقد تمكنت القوات من إنقاذ 8 أشخاص ، و ما زال البحث جارى عن الضحايا الأخرين ، في حين تم انتشال جثة الطفلة سحر هاني السيد، البالغة من العمر 15 عاماً.

قد تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة حول وقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية والإسعاف.

و تبين إصابة كلاً من ، دينا أحمد فتحي (25 عاماً) ربة منزل، وفتحي فؤاد السيد (12 عاماً)، وفاطمة فتحي السيد (5 سنوات)، ومحمد هاني السيد (7 سنوات)، وحنان هاني (سنتان)، وسحر عبد المقصود علي (35 عاماً)، وزياد فؤاد السيد (سنتان)، وشهد هاني السيد (11 عاماً)، وجميعهم من نفس الأسرة ويقيمون في مركز حوش عيسى.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة التي تعرضت للحادث، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.