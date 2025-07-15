بالأسماء| مصرع طفلة وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها غرقاً وأصيب 8 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها في طريق عودتهم من حفل عرس أحد أقاربهم، وذلك في ترعة مشروع عبد القادر بدائرة مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.





تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة حول وقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية والإسعاف.

وقد تمكنت القوات من إنقاذ المصابيين، في حين تم انتشال جثة الطفلة سحر هاني السيد، البالغة من العمر 15 عاماً.

بين المصابين، دينا أحمد فتحي (25 عاماً) ربة منزل، وفتحي فؤاد السيد (12 عاماً)، وفاطمة فتحي السيد (5 سنوات)، ومحمد هاني السيد (7 سنوات)، وحنان هاني (سنتان)، وسحر عبد المقصود علي (35 عاماً)، وزياد فؤاد السيد (سنتان)، وشهد هاني السيد (11 عاماً)، وجميعهم من نفس الأسرة ويقيمون في مركز حوش عيسى.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة التي تعرضت للحادث، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.