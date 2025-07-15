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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سائق توكتوك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها بالبحيرة

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية السعرانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالدوار،  بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث لقى سائق توكتوك مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية ،  وذلك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب حدوث خلافات عقب قيام المجنى عليه بتطليق زوجته، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول " سائق توكتوك " إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بوصطة عصا خبية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار وبالفحص تبين، ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا من المجنى عليه طليق شقيقه للمتهم ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة. 

وبتقنن الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار تحت إشراف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. 

وقررت النيابة العامة بمركز شرطة  كفرالدوار  التصريح. بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. 

البحيرة محافظ البحيرة مصرع سائق جثة كفر الدوار امن البحيرة

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