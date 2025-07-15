مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا في الحال، في مياه ترعة المحمودية بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة، أثناء استحمامه هروبا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوجود حالة غرق بمياه ترعة المحمودية بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة الإسعاف.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عبدالله.ا.ك.م، 14 عاما، طالب، مقيم الفاخورة، بالاستحمام في مياه ترعة المحمودية، جرفه التيار وغرق لعدم اجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم إيداعها ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.