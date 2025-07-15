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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة مصرية–صينية لتنفيذ مرافق البحيرات الصناعية بمشروع "داون تاون لاجون" في العلمين الجديدة

عمرو خطاب
عمرو خطاب
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس عمرو خطاب، المدير العام للمكتب الفني لوزير الإسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشراكة الاستراتيجية بين "بي.زون" والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) تمثل نموذجًا متقدمًا لتكامل الخبرات في تطوير مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد من الركائز الأساسية في رؤية الدولة لبناء مدن ذكية بمعايير عالمية.

وقال خطاب إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويل الساحل الشمالي إلى مقصد عالمي للسياحة والسكن والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال إعلان "بي.زون" المتخصصة في تقنيات المياه، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع  CSCEC الدولية مصر المحدودة، التابعة للمجموعة الصينية الأم، لتنفيذ المرافق المائية بمشروعات الشركة، بداية من مشروع "داون تاون لاجون" بالعلمين الجديدة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية، تم تشغيل أولها تجريبيًا بحضور  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.

ويضم المشروع البحيرة الرئيسية بمساحة 15 فدانًا، تم تصميمها بواسطة شركة "ميرثا بولز" الإيطالية، وتحتوي على سبع جزر، وتحيط بها ممشى سياحي ومسارات مخصصة للدراجات والسيارات الكهربائية. وقد تم إطلاق إشارة بدء الملء التجريبي لتقييم نظام العزل، وذلك في إطار اختبار الجاهزية التشغيلية.

من جانبه، عبّر المهندس هشام البطراوي، المؤسس والرئيس التنفيذى لبي.زون عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمهد لتطبيق حلول مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم النمو الاقتصادي. وأكد أن محفظة مشاريع "بي.زون" تجاوزت 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، وتشمل خدمات التصميم والأعمال المدنية والكهروميكانيكية وإدارة المشروعات والصيانة.

كما أشار  تشانغ وي تساي، المدير العام ل CSCEC العالمية – شمال إفريقيا، إلى التزام "بي.زون" بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع، معتبرًا مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التقنية وتطوير قطاع المرافق المائية في مصر والمنطقة.

عمرو خطاب CSCEC العلمين الجديدة

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