قبل الكشف عنها.. 33 ألف طلب شراء على سيارة مازدا الكهربائية

في ظل تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، تواصل مازدا اليابانية تعزيز مكانتها العالمية من خلال شراكتها الناجحة مع شركة شانجان الصينية، والتي أثمرت عن طرازات جديدة تظهر طموحات كبيرة في هذا القطاع.

وآخر هذه الطرازات هي سيارة الكروس أوفر الكهربائية متوسطة الحجم EZ-60، والتي اجتذبت اهتمامًا واسعًا في السوق الصينية، محققة أكثر من 33,000 طلب حجز مسبق قبل حتى أن تصل إلى صالات العرض.

EZ-60 نجاح مبكر.. وطموح أوروبي

ظهرت سيارة مازدا EZ-60 لأول مرة خلال معرض شنغهاي للسيارات في 23 أبريل، وتمكنت من جذب أنظار الزوار والمهتمين، حيث جمعت أكثر من 10,000 طلب حجز خلال أول 48 ساعة فقط.

ووفقًا لموقع NetEase الصيني، ارتفع الرقم ليصل إلى 33 ألف طلب بحلول 11 يوليو، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستهلك في العلامة التجارية الجديدة.

من المقرر إطلاق السيارة رسميًا في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، بينما تخطط مازدا لطرح الطراز نفسه في السوق الأوروبية تحت اسم Mazda CX-6e، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا للطراز الجديد.

أسعار متفاوتة بين الأسواق

حتى الآن، لم تُعلن مازدا رسميًا عن سعر EZ-60 في الصين، لكن من المرجح أن يتراوح ضمن نفس فئة طراز السيدان الكهربائي EZ-6 الذي يباع بسعر يتراوح بين 159,800 و181,800 يوان صيني (ما يعادل 22,300 إلى 25,400 دولار أمريكي).

أما في أوروبا، فقد تم تسعير طراز Mazda 6e عند 44,900 يورو في ألمانيا، أي ما يعادل 52,500 دولار أمريكي، ما يشير إلى أن CX-6e ستأتي بسعر أعلى بكثير في السوق الأوروبية، نظرًا للضرائب ورسوم الشحن وتكاليف التوافق مع المعايير الأوروبية.

تعتمد EZ-60 على منصة مشتركة مع سيارة شانجان ديبال S07، وتأتي بنسختين: كهربائية بالكامل وموسعة المدى.

وتركز السيارة على تحقيق مدى قيادة مميز، بدعم من تحسينات الديناميكية الهوائية والوزن.

من ناحية الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,850 ملم، ما يجعلها منافسًا مباشرًا لسيارات كروس أوفر فاخرة في فئة SUV المتوسطة. ويستلهم التصميم الخارجي من نموذج مازدا أراتا 2024، حيث تظهر السيارة بمقدمة أنيقة مزودة بمصابيح LED مقسمة وشبك مغلق، يعكس الهوية المستقبلية للعلامة.

تظهر المقصورة الداخلية للسيارة التزام مازدا بتوفير بيئة قيادة راقية ومتطورة، إذ تضم:

شاشة لوحة عدادات ضخمة بقياس 26.5 بوصة

شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR بقياس 100 بوصة

مرايا رؤية رقمية بالكامل

نظام صوتي فائق الجودة بـ 23 مكبر صوت

مقاعد مدفأة ومهواة تنافس التجهيزات المتوفرة في سيارات الفئة الفاخرة

يمثل طراز EZ-60 نقلة نوعية في استراتيجية مازدا، إذ لا يقتصر دوره على السوق الصينية فحسب، بل يُمثّل مفتاح دخول جديدًا نحو أسواق أوروبا بسيارات كهربائية متطورة، وبأسعار تنافسية نسبيًا.

ويبدو أن الشراكة مع شانجان التي توصف بأنها الأذكى في تاريخ مازدا الحديث بدأت تؤتي ثمارها، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على طرازات الشركة الجديدة خلال الفترة القادمة.