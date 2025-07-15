أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

تشهد حالة الطقس غداً تقلبات جوية مفاجئة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتحذر هيئة الأرصاد وخبراء الطقس من حالة الطقس خلال الأيام المتبقية من شهر مايو، واعتبرتها فترة خطيرة بسبب ارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ .

الأرصاد تحذر من طقس غداً

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اعتبارا من غد الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث نشهد موجة شديدة الحرارة وتُسجل درجة الحرارة المحسوسة على جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

سقوط أمطار غداً الأربعاء

ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ، إلا أن خرائط الطقس تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار، حيث أعلنت أعلنت الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية غدًا الأربعاء، على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل- أسوان- حلايب- شلاتين)، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غداً



موجة حارة استثنائية

كما قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد خلال ساعات لموجة حرّ استثنائية تبدأ الأربعاء 15 يوليو، وتستمر أكثر من 10 أيام متواصلة، مصحوبة برطوبة عالية وارتفاع غير مسبوق في الطاقة الحرارية .



خطورة طقس غداً

وفسر فهيم سبب هذه الموجة الحارة وخطورتها قائلاً :"الشمس حاليًا شبه عمودية على مدار السرطان “خاصة أسوان” ، كما أن أشعة قصيرة الموجة بتخترق الغلاف الجوي بسهولة مما يعني 40° في يوليو أخطر بكتير من 40° في مايو" .

ارتفاع درجات الحرارة

هل تصل درجات الحرارة غداً 50 درجة؟

وكشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية ، عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث نلاحظ إرتفاع فى درجات الحرارة المتوقعة:

-القاهرة والدلتا: 41° م

-مصر الوسطى والصعيد: 42° م

-جنوب الصعيد: 43° م

-ومع الرطوبة العالية، الإحساس الفعلي بالحرارة قد يصل إلى 44 – 46 درجة



نصائح مواجهة الموجة الحارة

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بضرورة شرب الماء بكميات كبيرة، ارتداء ملابس فاتحة اللون، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس.