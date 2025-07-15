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20 هدفا مع 8 أندية.. أرقام الأنجولي شيكو بانزا صفقة الزمالك الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

20 هدفا مع 8 أندية.. أرقام الأنجولي شيكو بانزا صفقة الزمالك الجديدة

شيكا بانزا
شيكا بانزا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام الأنجولي شيكو بانزا صفقة الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"أرقام الأنجولي شيكو بانزا صفقة الزمالك الجديدة :

اخر فريق لعب له أستريلا أمادورا البرتغالي، لعب 13 مباراة ، سجل هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف !!

مع منتخب أنجولا ، لعب 8 مباريات ، لم يسجل أي هدف ، ولم يصنع أي هدف !!

شيكو بانزا لعب ل ٨ أندية مختلفة سجل ٢٠ هدف فقط وصنع ١٧ ما يعني ساهم في ٣٧ هدف فقط بمعدل مساهمة أقل من ٥ اهداف مع كل فريق !!".

وكان قد أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء توقيع العقود في جلسة جمعت اللاعب مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

وتأتي صفقة بانزا في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، بهدف العودة لمنصات التتويج والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

أبرز أرقام شيكو بانزا:

العمر: 26 عامًا

المركز: جناح أيسر

القيمة التسويقية: 800 ألف يورو (وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت")

ولعب شيكو بانزا في 8 أندية وهم بترو أتلتيكو، مارتيمو، نيا سلاميس، وأنورثوسيس فاماغوستا.

عدد المباريات: 118 مباراة

الأهداف المسجلة: 20 هدفًا

التمريرات الحاسمة: 17 أسيست

وتعول جماهير الزمالك كثيرًا على قدرات بانزا الهجومية، خاصة في ظل الحاجة لعنصر فعال في الجناح الأيسر، قادر على صناعة الفارق أمام مرمى المنافسين.

شيكا بانزا الاهلي الزمالك

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