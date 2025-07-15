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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

نادية السيد واية حبيب
نادية السيد واية حبيب
يارا أمين

علقت الشيف نادية السيد، على الفيديو المتداول لآية حبيب على وسائل التواصل الإجتماعي الذي تعلن من خلاله عن رجوعها لتقديم محتواها من جديد، معبرة عن سعادتها بهذا الخبر.

وكتبت نادية السيد عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مهما كان يومك سعيد مش هيبقي قد يوم ناديه السيد، طبعا انا سعيدة جدا ان الشيف ايه حبيب رجعت ووضحت بنفسها في فيديو انها وقفت تصوير لاسباب شخصيه ولانها حسيت بانها مش قادره تقدم جديد واسباب تانيه كتير قالتها في الفيديو”.

ووضحت نادية أن سبب سعادتها لأن قام العديد باتهامها باتهامات أغلبها كذب تتهمها بأنها السبب 

وتابعت قائلة: “وكلام غريب وخيالهم المريض صورلهم قصص وحكايات غريبه زي مثلا اني ضربتها في مول، وكلام وكلام بس الحمد لله بعد سنتين هي وضحت بنفسها واتمنالها كل توفيق من قلبي”

لتكتب بعدها منشور جديد تدعو فيه آية حبيب لعمل فيديو مشترك بينهما بناءًا على طلب الجمهور وكتبت: “بمناسبه رجوع ايه حبيب جالي رسايل كتير عاوزة فيديو مشترك زي فيديو زينب انا طبعا بحب التعاون والروح الحلوة و دي دعوة مني لايه حبيب نعمل فيديو طبخ سوا وانا في دبي بردو يا آية”.

عودة آية حبيب

آثارت الشيف أية حبيب ضجة على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تصدرت محركات الحث بعد غياب دام قرابة العامين عن منصة يوتيوب، فاجأت الشيف الشهيرة آية حبيب متابعيها بفيديو جديد كشفت فيه كواليس اختفائها المفاجئ، مؤكدة أن سبب الغياب لم يكن كما أشيع بسبب المنافسة أو المقارنة بينها وبين شيفات أخريات، بل لأسباب شخصية وتجارب حياتية جديدة.

وقالت “حبيب” من خلال الفيديو الخاص بها، الذي لاقى تفاعل كبير من جمهورها العاشق لوصفاتها المميزة ومتابعيها: "أنا مكنتش مختفية علشان في حد أحسن أو علشان منافسة.. الغياب كان بسبب رحلة طويلة سافرت فيها مع جوزي، وخلالها أخدت وقت أفكر بهدوء في اللي جاي".

وأضافت الشيف المصرية أنها خلال فترة التوقف كانت تفكر بجدية في تغيير نوع المحتوى الذي تقدمه.

 وأشارت حبيب إلى أنها تحب الطبخ وتعشق مشاركة وصفاتها، لكنها ترغب في إضافة جانب جديد لمحتواها، يحمل طابعًا شخصيًا وإنسانيًا أكثر، ويعكس تجاربها اليومية وخبراتها الحياتية.

وأكدت حبيب أن المحتوى القادم سيجمع بين وصفات المطبخ التي يحبها جمهورها، وبين مواضيع جديدة ربما تشمل أنماط الحياة، والتنقل، وربما حتى التحديات التي تواجهها كامرأة وزوجة وصانعة محتوى.

نادية السيد آية حبيب فيسبوك زينب دبي

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نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

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