4448 مقرأة و1936 حلقة تحفيظ أبرز إنجازات إدارة شئون القرآن الكريم بالأوقاف خلال أسبوع

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف جهودها في خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه، من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة القرآنية التي تجمع بين التلاوة والإقراء، والتحفيظ وتصحيح القراءة.

بالأرقام.. إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف

وشهد الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ عقد ٤٤٤٨ مقرأةً قرآنيَّةً، و١١٧٢ مجلسًا ضمن أنشطة مراكز التلاوة وبرنامج «صحح قراءتك»، و٢٧٦ جلسةً ضمن أنشطة مجالس الإقراء وقراءة السورة والتحفيظ عن بُعد، إلى جانب ١٩٣٦ حلقة تحفيظ.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بمستويات التلاوة والإقراء، وتصحيح القراءة وفق الضوابط العلمية، والتوسُّع في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ورعاية النشء والشباب، والاستفادة من الوسائل الحديثة في إتاحة فرص تعلم كتاب الله تعالى لمختلف الفئات؛ بما يعزز رسالة الوزارة في العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه، وترسيخ الارتباط به حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.