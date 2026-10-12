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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

موعد تغير الساعة
موعد تغير الساعة
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد تغير الساعه وبدء الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي، وتفاصيل تأخير الساعة 60 دقيقة، إلى جانب كيفية ضبط الهواتف المحمولة لضمان توافق الوقت مع النظام الجديد.

التوقيت الشتويحهجك

ويأتي ذلك في ظل حرص المواطنين على تنظيم مواعيد العمل والدراسة والارتباطات اليومية، والتأكد من تحديث الساعات على أجهزة أندرويد وآيفون دون حدوث أي خلل في المنبهات أو تطبيقات التقويم.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، والذي يتضمن تقديم الساعة خلال الفترة المحددة للتوقيت الصيفي، ثم إعادتها إلى وضعها السابق مع بدء التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد تغير الساعة

ويترتب على هذا التغيير عودة الساعة إلى التوقيت الشتوي المعتمد، ما يستلزم مراجعة الساعات والأجهزة الإلكترونية التي لا تدعم التحديث التلقائي، لضمان الالتزام بالمواعيد الرسمية.

موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

يكون تغيير الساعة مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وبداية يوم الجمعة 30 أكتوبر، إذ يتم عند بلوغ الساعة 12 منتصف الليل تأخيرها 60 دقيقة لتعود إلى الساعة 11 مساء، وينصح المواطنون بمراجعة الوقت على الساعات التقليدية والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على الضبط اليدوي، لتجنب أي اختلاف في مواعيد العمل والدراسة والرحلات والمواعيد المهمة.

موعد تغير الساعة

خطوات تغيير الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، الاستعداد للتوقيت الشتوي من خلال التأكد من تفعيل إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية التلقائية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق  الإعدادات  (Settings) على الهاتف.
2. الدخول إلى قسم  النظام  (System) أو  الإدارة العامة  (General Management)، بحسب نوع الجهاز.
3. اختيار  التاريخ والوقت  (Date & Time).
4. تفعيل خيار  التاريخ والوقت التلقائيان .
5. تفعيل خيار  المنطقة الزمنية التلقائية ، والتأكد من اختيار القاهرة إذا تطلب الأمر ذلك.

وبعد تفعيل هذه الخيارات، يفترض أن يحدث الهاتف الساعة تلقائيا وفقا للتوقيت الرسمي، بشرط أن تكون إعدادات الجهاز ونظام المنطقة الزمنية محدثة بصورة صحيحة، وفي حال عدم تغير الساعة تلقائيا، يمكن مراجعة إعدادات المنطقة الزمنية، والتحقق من تحديث نظام التشغيل، ثم ضبط الوقت يدويا عند الضرورة.

موعد تغير الساعة

كيفية ضبط الساعة على الآيفون عند بدء التوقيت الشتوي

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من جاهزية أجهزتهم للتوقيت الشتوي من خلال إعدادات التاريخ والوقت، باتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق  الإعدادات  (Settings).
2. اختيار  عام  (General).
3. الدخول إلى  التاريخ والوقت  (Date & Time).
4. تفعيل خيار  التعيين تلقائيا  (Set Automatically).
5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

ماذا تفعل إذا لم تتغير الساعة تلقائيا؟

قد تواجه بعض الهواتف مشكلة في تحديث الوقت عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، وهو ما يستدعي مراجعة عدد من الإعدادات للتأكد من عرض الوقت الصحيح.

ويمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية:

التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت أو بشبكة المحمول.
مراجعة إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل التحديث التلقائي.
التحقق من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.
إعادة تشغيل الهاتف بعد مراجعة الإعدادات.
ضبط الساعة يدويا إذا استمرت المشكلة، مع التأكد من مطابقة الوقت للتوقيت الرسمي.

موعد تغير الساعة تغير الساعة التوقيت الشتوي

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