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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال يجبر بخاطر الطفل زياد في دارالسلام ويتناول معه الفطير والعسل

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

في لفتة إنسانية، حرص الفنان ياسر جلال على زيارة الطفل زياد، بائع البلاستيك بمنطقة دار السلام، استجابةً لطلبه، وتناول معه الفطير المشلتت والعسل في منزله، في موقف يعكس حرصه على إسعاد الطفل وجبر خاطره.

ياسر جلال ورامز جلال يستعدان لخوض تجربة سينمائية جديدة 

ويستعد الفنان ياسر جلال لخوض تجربة سينمائية جديدة تجمعه بشقيقه الفنان رامز جلال خلال الفترة المقبلة، في تعاون فني مرتقب بين الشقيقين.

وكشف ياسر جلال، خلال لقائه مع ET بالعربي، عن تحضيراته لفيلم سينمائي جديد مع رامز جلال، إلى جانب استعداده للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2027 من خلال مسلسل «القناع».

وأوضح ياسر جلال أن مسلسل «القناع» ينتمي إلى أجواء الجريمة والتشويق، فيما يحيط الغموض بتفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث، مؤكدا أن طبيعة الدور ستكون مفاجأة للجمهور.

وأشار إلى أن فريق عمل المسلسل يواصل حاليا التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين، تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

كان ياسر جلال قد تعاقد على بطولة مسلسل «القناع»، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وهو من تأليف محمد السوري وإخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج مها سليم.

ويشهد المسلسل أول حالة لدفع مقابل حق الأداء العلني، التزاما بتعليمات النقابة، وذلك من جانب المنتجة مها سليم.

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