قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وسرقة دراجته النارية بالشرقية
الطاقة المتجددة أبرزها.. وزير ألماني: فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
مصر للطيران تسير رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
إثيوبيا وإسرائيل تعززان التنسيق.. اتصال بين أبي أحمد ونتنياهو وسط توترات إقليمية
هان: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يمثل تقدما كبيرا بمسار التعاون التعليمي
قولوا لوزير الداخلية أم الشيخ مصرية| اللواء محمد إبراهيم يكشف ماذا حدث مع حازم أبو إسماعيل
رغم الخسارة من السعودية.. حمد محمد: منتخب الإمارات قادر على الفوز ببطولة كأس الخليج القادمة
وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تعمل بجهد كبير لنزع فتيل الأزمة في السودان
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. انطلاق مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي" بــ"الأعلى للثقافة"

التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام
التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام
أ ش أ

تنطلق غدا “الثلاثاء”، بمقر المجلس الأعلى للثقافة فعاليات مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام.. الفرص والتحديات"، بمشاركة أكثر من 160 باحثًا ومتخصصًا في مجال التراث الثقافي غير المادي.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هالة المنوفي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ووائل حسين، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، على مدار ثلاثة أيام (اليومان الأول والثالث بمقر المجلس - واليوم الثاني بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

ويتضمن المؤتمر عقد 27 جلسة بحثية؛ تتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها: فنون الأداء الشعبي بين الانحسار وإعادة الإنتاج، والحرف التقليدية ورهان الاستدامة البيئية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وصون التراث الثقافي غير المادي، والمعارف التقليدية العلاجية - وإمكانيات التوثيق وتجارب التكامل مع الطب الحديث.

كانت وزارة الثقافة قد شكلت لجنة علمية للإعداد للمؤتمر ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث؛ وقد أعلنت اللجنة عن فتح باب الاشتراك في المؤتمر وتلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 300 رغبة للمشاركة من مصر وعدد كبير من الدول العربية؛ ونظرًا إلى عدد الجلسات التي أن تستوعبها أيام المؤتمر؛ اختارت اللجنة العلمية نحو 160 مشاركة تمثيلًا للأوراق التي تلقتها اللجنة مع إبداء كل التقدير لكل من اهتم وأرسل مقترحًا للمداخلة.

ويصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات؛ من بينها: معارض للحرف التقليدية، وخطوط الخط العربي، ومعرض للكتاب، وعدد من العروض الفنية ينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة؛ والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة المهندس هيثم يونس، وجمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة برئاسة الدكتورة هالة المنوفي.

المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر التراث الثقافي عبد العزيز قنصوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

ترشيحاتنا

التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام

غدا.. انطلاق مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي" بــ"الأعلى للثقافة"

تامر حسني

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الأردن 16 أكتوبر

عبد الباسط حموده

عبدالباسط حمودة: جمال عبد الحميد أهلاوي صميم.. بس زعلان من اللي حصل معاه

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد