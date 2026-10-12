غدا.. انطلاق مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي" بــ"الأعلى للثقافة"

تنطلق غدا “الثلاثاء”، بمقر المجلس الأعلى للثقافة فعاليات مؤتمر "التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام.. الفرص والتحديات"، بمشاركة أكثر من 160 باحثًا ومتخصصًا في مجال التراث الثقافي غير المادي.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هالة المنوفي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ووائل حسين، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، على مدار ثلاثة أيام (اليومان الأول والثالث بمقر المجلس - واليوم الثاني بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

ويتضمن المؤتمر عقد 27 جلسة بحثية؛ تتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها: فنون الأداء الشعبي بين الانحسار وإعادة الإنتاج، والحرف التقليدية ورهان الاستدامة البيئية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وصون التراث الثقافي غير المادي، والمعارف التقليدية العلاجية - وإمكانيات التوثيق وتجارب التكامل مع الطب الحديث.

كانت وزارة الثقافة قد شكلت لجنة علمية للإعداد للمؤتمر ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث؛ وقد أعلنت اللجنة عن فتح باب الاشتراك في المؤتمر وتلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 300 رغبة للمشاركة من مصر وعدد كبير من الدول العربية؛ ونظرًا إلى عدد الجلسات التي أن تستوعبها أيام المؤتمر؛ اختارت اللجنة العلمية نحو 160 مشاركة تمثيلًا للأوراق التي تلقتها اللجنة مع إبداء كل التقدير لكل من اهتم وأرسل مقترحًا للمداخلة.

ويصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات؛ من بينها: معارض للحرف التقليدية، وخطوط الخط العربي، ومعرض للكتاب، وعدد من العروض الفنية ينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة؛ والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة المهندس هيثم يونس، وجمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة برئاسة الدكتورة هالة المنوفي.