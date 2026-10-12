فيلم «NAZA» يتجاوز نصف مليون دولار في أمريكا وكندا دون موزع سينمائي

سجل الفيلم الوثائقي «NAZA»، الذي يتناول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إيرادات تجاوزت نصف مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، رغم طرحه دون الاستعانة بشركة توزيع سينمائي تقليدية، في نجاح لافت للعمل الذي بدأ رحلته من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وبحسب موقع «TheWrap»، وصلت إيرادات الفيلم إلى نحو 504 آلاف دولار حتى 11 أكتوبر الجاري، بعد توسيع نطاق عرضه ليشمل 85 دار سينما في 30 مدينة أمريكية وكندية، مع الاعتماد على التوزيع الذاتي والترويج الإعلامي والتغطيات الصحفية للوصول إلى الجمهور.

شهادات من داخل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية

يعتمد «NAZA» على شهادات 24 شخصًا من العاملين في أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم بشأن آليات اختيار الأهداف خلال الحرب على غزة، ودور تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي في تحديد المواقع المستهدفة، إلى جانب الأساليب المستخدمة لتقدير أعداد المدنيين الذين قد يسقطون جراء الغارات الجوية.

وأخرج الفيلم يوڤال أبراهام وراشيل شور، اللذان شاركا سابقًا في إخراج الفيلم الوثائقي «No Other Land»، الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025. وتولت صحيفة «The Guardian» إنتاج العمل، الذي يستند إلى تحقيقات صحفية نُشرت خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

جائزة في فينيسيا وإقبال في إيطاليا

لفت الفيلم الأنظار منذ عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي خلال سبتمبر الماضي، إذ حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وشهد عرضه تصفيقًا استمر نحو 25 دقيقة، وفقًا لتقارير صحفية تناولت استقبال العمل في المهرجان.

وامتد الاهتمام بالفيلم إلى دور العرض الإيطالية، حيث تصدر شباك التذاكر مع بدء عرضه المحدود، متقدمًا على إعادة عرض فيلم «Avengers: Endgame»، وهو ما دفع بعض دور السينما إلى تمديد فترة عرضه في ظل الإقبال الجماهيري.

انتقادات إسرائيلية وخطة لإتاحته مجانًا

وأثار الفيلم انتقادات داخل إسرائيل بسبب ما يتضمنه من شهادات تتعلق بالعمليات العسكرية في غزة، إذ رفض الجيش الإسرائيلي الاتهامات الواردة فيه، ووصفها بأنها مضللة، بينما قال صناع العمل إنهم تعرضوا لتهديدات بسبب الموضوع الذي يتناوله الفيلم.

ومن المنتظر أن تتيح صحيفة «The Guardian» الفيلم مجانًا عبر موقعها الإلكتروني بعد انتهاء عرضه في دور السينما، في خطوة تستهدف توسيع نطاق مشاهدته وإتاحة محتواه لجمهور أوسع حول العالم.