الجامعة المصرية الروسية تنظم ندوة تثقيفية حول دور القوى الناعمة في انتصار أكتوبر 1973

نظّمت الجامعة المصرية الروسية ، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان «دور القوى الناعمة في انتصار أكتوبر 1973»، بمسرح الجامعة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الانتماء والوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والصحفية، ضمت الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية و الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، والإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كما قد شارك في الندوة عدد من طلاب الجامعة الموهوبين.

وأدار الندوة الأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق ومستشار الجامعة المصرية الروسية للتطوير المؤسسي.

وتناولت الندوة الدور المحوري للقوى الناعمة، بما تشمله من إعلام وفنون وثقافة، في دعم القضايا الوطنية وترسيخ الوعي المجتمعي، مع تسليط الضوء على دورها في توثيق بطولات حرب أكتوبر المجيدة واستلهام قيم التضحية والانتماء والإرادة الوطنية التي جسّدها هذا الانتصار التاريخي.

وتأتي الندوة ضمن جهود الجامعة المصرية الروسية لتنظيم الفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية وعيه بالقضايا الوطنية، وتعزيز اعتزازه بتاريخ مصر وهويتها الحضارية، بما يدعم إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه وقادر على الإسهام في بناء مستقبله.