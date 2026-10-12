قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
رئيس الوزراء البريطاني يتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد
رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل صعوده في أكتوبر والجنيه يرتفع 441 جنيهاً
فلوريان هان: التعاون والصداقة بين مصر وألمانيا قويان لمواجهة التحديات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. سعر المتر ونسبة الخصم وفرص التقسيط

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، وشروط تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتسهيلات التي أتاحها القانون لتخفيف أعباء السداد، خاصة مع القرارات الصادرة بشأن تحديد قيمة المتر المسطح في بعض المناطق، والتي من بينها تحديد سعر المتر بقيمة 50 جنيهًا فقط.

وفي هذا الإطار، أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بقيمة 50 جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وهو ما يعيد تسليط الضوء على ضوابط تحديد أسعار التصالح، والخصومات المقررة عند السداد الفوري، وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026.. كم يبلغ سعر المتر؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحدود القانونية لقيمة التصالح، حيث نصت المادة الثامنة على أن تتولى السلطة المختصة تحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر المسطح لكل منطقة، وفقًا لمستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات بها.

ووفقًا للقانون، لا يجوز أن يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيهًا، كما لا يجوز أن يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق أن حددتها اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وبذلك، لا يوجد سعر موحد للتصالح في جميع المحافظات والمناطق، إذ تتحدد القيمة وفقًا للمنطقة التي يقع بها العقار والضوابط المعتمدة من الجهة المختصة، وهو ما يجعل سعر 50 جنيهًا حدًا أدنى قانونيًا، وليس سعرًا عامًا يسري على جميع العقارات المخالفة.

هل يوجد خصم 25% على التصالح في مخالفات البناء عند الدفع كاش؟

أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية منح تخفيض للمواطنين الذين يسددون كامل مقابل التصالح دفعة واحدة، حيث نصت المادة الثامنة على جواز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعني ذلك أن نسبة الخصم قد تصل إلى 25% من إجمالي المبلغ المستحق، وفقًا للقرار المنظم لتطبيق التخفيض، ولا ينبغي اعتبارها خصمًا تلقائيًا يحصل عليه كل مواطن بمجرد اختيار السداد الفوري.

ويساعد هذا التخفيض، عند إقراره وانطباق شروطه، على تقليل القيمة النهائية التي يتحملها المواطن مقابل التصالح وتقنين وضع العقار المخالف.

تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات

لم يقتصر قانون التصالح على إتاحة السداد الفوري، بل سمح أيضًا بتقسيط باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بما يمنح المواطنين فرصة لتوزيع الأعباء المالية على فترة زمنية أطول.

ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 2023 على جواز سداد باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

كما حدد القانون ضوابط للعائد المستحق على التقسيط، إذ يجوز تطبيق عائد لا يتجاوز 7%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويُحسب العائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وبالتالي، فإن اختيار التقسيط لمدة تصل إلى خمس سنوات قد يترتب عليه عائد وفقًا للضوابط القانونية، بينما يتوقف إجمالي المبلغ المستحق على قيمة التصالح المعتمدة ومدة السداد والقواعد المطبقة على الحالة.

ما المدة المحددة لسداد قيمة التصالح بعد الموافقة؟

نظم قانون التصالح إجراءات سداد المبالغ المستحقة بعد الموافقة على طلب التصالح، حيث نصت المادة الثامنة على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلبه.

وأتاح القانون، إلى جانب ذلك، إمكانية الاستفادة من نظام التقسيط وفقًا للشروط والمدد المقررة، بما يتيح للمواطنين الاختيار بين السداد الفوري أو تقسيط المبلغ المستحق، بحسب أوضاعهم المالية والضوابط القانونية المنظمة لكل مسار.

هل تختلف أسعار التصالح حسب نوع العقار والمنطقة؟

ترتبط قيمة التصالح بعدة اعتبارات، في مقدمتها موقع العقار والمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها، وفقًا لما نص عليه القانون.

كما تصدر الجهات المختصة القرارات المنظمة لتحديد أسعار المتر في المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ولذلك يجب على صاحب العقار الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة السعر المعتمد للمنطقة التي يقع بها العقار، وعدم الاعتماد على أسعار منشورة تخص مناطق أخرى.

ويجب كذلك التفرقة بين سعر المتر المحدد بقرار للمنطقة، وإجمالي مقابل التصالح المستحق على العقار، إذ ترتبط القيمة النهائية بالمساحة الخاضعة للتصالح والسعر المطبق والضوابط القانونية ذات الصلة.

قانون التصالح في مخالفات البناء.. ما أهم التيسيرات للمواطنين؟

تتمثل أبرز التيسيرات المالية التي نص عليها القانون رقم 187 لسنة 2023 في تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر المتر، وإتاحة إمكانية منح تخفيض عند السداد الفوري بنسبة لا تتجاوز 25% بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السماح بتقسيط باقي مقابل التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما وضع القانون ضوابط للعائد على التقسيط إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات، على ألا يزيد العائد على 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتظل معرفة السعر المعتمد للمنطقة وشروط الخصم والتقسيط خطوة أساسية أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لضمان تحديد القيمة المستحقة بصورة دقيقة، واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية المنظمة له.

التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

لقاء نبيل فهمي ووزير الخارجية الكويتي

من الخارجية الكويتية.. نبيل فهمي يجدد تضامن الجامعة العربية مع دول الخليج

برنامج يفضح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

برنامج أمريكي يفضح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

تراجعت شحنات الهواتف الذكية عالميا

تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا 20% في الربع الثالث إلى أدنى مستوى منذ 2012

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد